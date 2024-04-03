Сын Бабенко более 2-х лет не разговаривает с матерью

Актриса Алена Бабенко и ее сын Никита не общаются более двух лет из-за различия во взглядах на текущие события в мире, что и привело практически к полному прекращению общения между ними.

Критика Никиты в адрес России на фоне семейных проблем усугубила раскол в отношениях с матерью

Никита, выросший в непростых условиях, испытал сильную боль от развода родителей. Он стал более критичным по отношению к политическим и другим общественным вопросам. Его критика в адрес России на фоне семейных проблем усугубила раскол в отношениях с матерью.

Несмотря на это, Бабенко нашла поддержку в своем втором муже Эдуарде Субоче, а их совместное желание сохранить семейную гармонию и стало их основным принципом, сообщает Woman.ru.