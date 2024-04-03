Певица Лика Стар заговорила о мести Пугачевой и провальном браке с итальянцем

Лика Стар поделилась своими непростыми испытаниями, с которыми ей пришлось столкнуться в жизни.

Примадонна перестала приглашать Лику Стар на разные концерты

Она рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой, который привел к падению ее карьеры после того, как Примадонна перестала приглашать ее на разные концерты. Как предполагает певица, причиной недовольства народной артистки стало ее сотрудничество с Владимиром Пресняковым, сыном дочери Кристины Орбакайте.

Кроме того, Лика открыто рассказала о своем провальном браке с итальянцем, который начался сказочно, но завершился разочарованием из-за обмана со стороны мужа. Она также добавила, что ее дети остались жить с отцом, и хотя она сильно скучает, старается справиться с этим испытанием. Несмотря на все трудности, Стар остается сильной личностью, не позволяя каким-либо сложностям сломать себя.

Эти откровения звезда сделала в «Секрете на миллион» с Лерой Кудрявцевой.