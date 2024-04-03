Принято решение выдать россиянам по 10 тысяч рублей от СФР в апреле. Когда средства придут на карту

Россиянам сообщили радостную новость о том, что Социальный фонд планирует выплатить денежную помощь в скором времени. Многие из граждан РФ получат около 10 тысяч рублей.

Выплаты - различные пособия

Начало перечисления средств, по данным источников, определено - и это 3 апреля. Эти выплаты будут различными пособиями, включая пособия на детей военнослужащих, выплаты на первого ребенка и некоторые другие. Средства будут отправлены за предыдущий месяц - март.

Получатели - миллионы человек, однако важно, чтобы семейный доход был ниже минимального уровня и список имущества соответствовал требованиям, пишет ngnovoros.ru.