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Крупнейшая индексация за последние годы на подходе. Пенсии повысят еще на минимум 10%

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Крупнейшая индексация за последние годы на подходе. Пенсии повысят еще на минимум 10%
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам в РФ было объявлено о предстоящем значительном увеличении пенсионных выплат, которое будет одним из самых значительных за последние десять лет.

В апреле планируется индексация всех видов социальных пенсий

Индексация страховых пенсий завершилась в январе этого года с увеличением на 7,5%. В апреле же планируется индексация всех видов социальных пенсий, включая пенсии по старости, выплаты по случаю потери кормильца, пенсии для инвалидов. Ожидается при этом сохранение темпа индексации на уровне январских показателей, с последующим ростом до 9,5% в 2025 году и 10,3% в последующем году.

Новое увеличение, по данным ngnovoros.ru, будет одним из самых существенных за долгое время, доведя средний размер пенсионных выплат до 15 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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