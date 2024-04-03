«С 5 апреля произойдет то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Холода еще в РФ не отступили, и с 5 апреля в Сибири ожидаются аномальные морозы. После необычно теплой погоды на прошлой неделе, этот регион ожидает приход холодного арктического воздуха.

Ожидаются морозы в Сибири и в европейской части России

Ночные температуры в Новосибирске опустятся до -10 градусов, а в Красноярске - до -12 градусов. Что касается Норильска и Салехарда, то там ожидаются еще более низкие значения.

Эти морозы могут стать самыми сильными за последние десятилетия, сопоставимыми даже с рекордными морозами 1941 года.

В первой половине недели холода также ощутят и в европейской части России, включая Москву, где ожидаются ночные температуры ниже нуля, пишет ngnovoros.ru.