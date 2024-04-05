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Указ подписан: с 5 апреля обнуление ждет всех, у кого есть ипотека

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Указ подписан: с 5 апреля обнуление ждет всех, у кого есть ипотека
В России
Фото: @Tumisu / pixabay.com

С 5 апреля текущего года россиянам станет доступна новая возможность по потребительским и ипотечным кредитам. Заемщики смогут отложить оплату по одному из показателей. Эта опция распространяется на всех, у кого есть кредит или заем в банке. Отсрочку можно получить при существенном снижении доходов из-за закрытия компании или несчастного случая. 

Кредитная история не пострадает

Продолжительность отсрочки может достигать полугода, без начисления штрафов за пропущенные платежи. Кредитная история не пострадает. Однако суммы кредитов, по которым можно получить отсрочку, ограничены: до 1,6 млн рублей для автокредита, до 150 тыс. руб. для кредитных карт и до 450 тыс. руб. для других видов кредитов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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