С 5 апреля больше заправлять не будут. Крупное изменение для всех водителей на АЗС

С 5 апреля 2024 года на казахстанских заправках будет ужесточен контроль за раздачей топлива.

Цель меры - обеспечить водителей ровно тем объемом топлива, за который они заплатили.

Аккредитованные лаборатории будут проверять бензоколонки на всех АЗС для того, чтобы минимизировать погрешность в выдаче топлива. Например, при заправке 30 литров бензина и выше отклонение не должно превышать 120 миллилитров. Эта мера защитит водителей от недолива или переплаты за топливо. Нарушители новых правил будут оштрафованы на крупные суммы денег, пишет ngnovoros.ru.