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С 5 апреля больше заправлять не будут. Крупное изменение для всех водителей на АЗС

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С 5 апреля больше заправлять не будут. Крупное изменение для всех водителей на АЗС
В России
Фото: @Engin_Akyurt / pixabay.com

С 5 апреля 2024 года на казахстанских заправках будет ужесточен контроль за раздачей топлива. 

Цель меры - обеспечить водителей ровно тем объемом топлива, за который они заплатили. 

Аккредитованные лаборатории будут проверять бензоколонки на всех АЗС для того, чтобы минимизировать погрешность в выдаче топлива. Например, при заправке 30 литров бензина и выше отклонение не должно превышать 120 миллилитров. Эта мера защитит водителей от недолива или переплаты за топливо. Нарушители новых правил будут оштрафованы на крупные суммы денег, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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