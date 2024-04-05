Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно

Некоторым пенсионерам предоставляется право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет государства без лишних бюрократических хлопот. Выделяются льготные путевки в санатории для определенных категорий граждан, позволяя им отправиться на отдых или лечение с большой скидкой или абсолютно бесплатно.

Кто имеет право на бесплатное лечение?

Время и условия лечения могут зависеть от региона и конкретного санатория. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют ветераны войны, участники боевых действий, инвалиды и члены семей погибших военнослужащих. Некоторые регионы также предоставляют льготы пенсионерам по возрасту.

Для получения льготных путевок следует обратиться в региональные отделения Социального Фонда России или МФЦ, а также можно воспользоваться порталом госуслуг. Все заявления обрабатываются по очереди, пишет ngnovoros.ru.