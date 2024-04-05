Информинг » В России » Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно

Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно

Image 16+
Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно
В России
Фото: @DC Studio / freepik.com

Некоторым пенсионерам предоставляется право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет государства без лишних бюрократических хлопот. Выделяются льготные путевки в санатории для определенных категорий граждан, позволяя им отправиться на отдых или лечение с большой скидкой или абсолютно бесплатно. 

Кто имеет право на бесплатное лечение?

Время и условия лечения могут зависеть от региона и конкретного санатория. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют ветераны войны, участники боевых действий, инвалиды и члены семей погибших военнослужащих. Некоторые регионы также предоставляют льготы пенсионерам по возрасту.

Для получения льготных путевок следует обратиться в региональные отделения Социального Фонда России или МФЦ, а также можно воспользоваться порталом госуслуг. Все заявления обрабатываются по очереди, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно

Сегодня, 09:58

«Готовьтесь к кошмару с 6 апреля». Синоптики рассказали, что начнется в выходные

Сегодня, 09:58

Платить больше не придется. Начиная с 5 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

Сегодня, 09:38

Родители хватаются за сердечные капли, школьники без ума от счастья: этот предмет уберут из школьной программы

Сегодня, 09:23

Уже с сегодня: Сбербанк ошарашил всех, у кого лежат деньги на банковской карте

Сегодня, 08:48

Вот что ждет неработающих пожилых граждан уже с 5 апреля

Сегодня, 08:38

Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Сегодня, 08:38

С 5 апреля полный запрет: россиян, снимающих наличные с карты, подготовлен сюрприз

Сегодня, 08:38

Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: жизнь сильно изменится

Сегодня, 08:08

И работающим, и неработающим с 5 апреля. Пенсионерам объявили о разовой выплате 5 тысяч

Сегодня, 07:53

Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: какие изменения произойдут

Сегодня, 07:18

Подтверждена разовая выплата в 8 тысяч рублей для пенсионеров

Сегодня, 06:53

Вот и всё. Набиуллина решительно готовит всех россиян к высоким ценам

Сегодня, 06:33

Ура, платить больше не придется. Всех и каждого, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз с 5 апреля

Сегодня, 03:13

С 5 апреля больше заправлять не будут. Крупное изменение для всех водителей на АЗС

Сегодня, 01:58

С 5 апреля больше заправлять не будут. Водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

Сегодня, 01:38

Неутешительный прогноз синоптиков: майские праздники будут самыми страшными в 21 веке

Сегодня, 00:48

Собственникам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

Сегодня, 00:08

Указ подписан: с 5 апреля обнуление ждет всех, у кого есть ипотека

Сегодня, 00:03

Решение принято: в Рособрнадзоре назвали новые правила сдачи ЕГЭ

Вчера, 23:23

Новости партнеров
2023
ru-RU