Собственникам квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

С завтрашнего дня вступает в силу новое правило, запрещающее поставщикам коммунальных услуг требовать от собственников квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков. Согласно правилу, поставщики ресурсов обязаны самостоятельно получать информацию о поверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом.

Суд признал требование незаконным

Ранее владельцы квартир должны были предоставлять документы о поверке счетчиков поставщикам услуг, иначе им выставлялся повышенный тариф. Верховный суд признал это требование незаконным, учитывая наличие информации в системе «Аршин». Теперь, если поставщик начисляет повышенный тариф без учета данных о поверке счетчика, собственник вправе потребовать перерасчет за весь период начислений с повышенным тарифом, пишет ngnovoros.ru.