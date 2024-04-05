С 5 апреля больше заправлять не будут. Водителей ждет неожиданное изменение на АЗС

Автолюбителей в России предупредили о строгом контроле за заправкой топлива, который скоро будет введен на всех автозаправках. Теперь невозможно будет получить больше запрошенного объема топлива. Это изменение затронет не только российские, но и казахстанские АЗС, особенно в приграничных районах.

Новые меры контроля в Казахстане включают проверки на каждой заправке и тщательные измерения, чтобы количество заправленного топлива соответствовало оплаченному. Отклонение от запрошенного объема не должно превышать 120 миллилитров. Эти правила вступили в силу с 30 марта текущего года и предусматривают значительные штрафы для нарушителей, пишет ngnovoros.ru.