Теперь запрещено: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 6 апреля

Недавно объявили о запуске новой программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая будет внедрена в ближайшем будущем. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала об этом.

Бесплатная установка пожарных датчиков

Программа направлена на помощь пожилым людям, проживающим в одиночестве и часто нуждающимся в дополнительной поддержке из-за отсутствия близких. Особое внимание уделяется безопасности в период конца зимы и начала весны. Бесплатная установка пожарных датчиков в домах одиноких пожилых людей поможет своевременно обнаруживать и предотвращать пожары.

Программа охватывает женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет. Одиноким пожилым людям предоставят бесплатно два пожарных датчика для лучшей защиты жилья. Продукция будет распространяться через местные филиалы органов социальной защиты, а подача заявок началась с 6 апреля, пишет ngnovoros.ru.