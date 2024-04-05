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Ура, платить больше не придется. Всех и каждого, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз с 5 апреля

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Ура, платить больше не придется. Всех и каждого, у кого в квартире есть счетчики, ждет сюрприз с 5 апреля
В России
Фото: @EyeEm / freepik.com

С 5 апреля владельцы квартир, где установлены счетчики, получили приятную новость: им больше не нужно оплачивать одну из коммунальных услуг по старым правилам, что позволяет существенно сэкономить. 

Установка счетчика тепловой энергии

Юрист Алексей Каблучков отмечает, что это особенно касается отопления, одной из самых дорогостоящих услуг. Установка счетчика тепловой энергии позволит оплачивать тепло исходя из реального потребления, а не по нормативам. Для этого необходимо, чтобы в здании был общедомовой счетчик тепла. Если его нет, жильцы могут добиться его установки после принятия решения на общем собрании. 

Также необходимо вызвать специалистов для бесплатной проверки и установки пломбы. Это позволит избежать оплаты по старым правилам. Многих ожидает такой приятный сюрприз с сегодняшнего дня, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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