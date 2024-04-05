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Артистка Ольга Бузова ищет встречи с актером сериала «Слово пацана»

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Артистка Ольга Бузова ищет встречи с актером сериала «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Слава Копейкин после успешных съемок в телесериале «Слово пацана» стал настоящей суперзвездой, а также объектом внимания многих женщин. Их первая встреча с Олей Бузовой произошла еще несколько лет назад в ночном клубе, где он работал аниматором. Недавно они встретились снова. Это произошло на съемках проекта ТНТ, где певица выразила комплимент молодому актеру. 

Источник фото: @slava.kopeykin

Пригласила на премьеру фильма

Артист же попытался связаться с ней, однако сообщения так и не достигли адресата. Ольга не знала о попытках коллеги связаться с ней до тех пор, пока не узнала об этом из СМИ. Бузова выразила готовность встретиться и даже пригласила на премьеру фильма, где озвучила главную героиню. 

Как подчеркнула звезда, Слава может пригласить ее на свои мероприятия, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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