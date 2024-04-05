Денис Кукояка и Агата Муцениеце провели свидание ради ролей в сериале

История, рассказанная Денисом Кукоякой, о его работе с Агатой Муцениеце на съемочной площадке сериала «Гражданский брак», подчеркивает профессионализм и взаимоуважение между актерами.

Оказалось, что Денис и Агата проводили время вместе за пределами съемочной площадки для того, чтобы лучше вжиться в образы влюбленной пары. Денис также отметил высокий уровень профессионализма Агаты, ее способность быстро переключаться между работой и личной жизнью после съемок.

Источник фото: @denisque

Благодаря взаимопониманию и профессионализму на площадке, а также поддержке со стороны Павла Прилучного, мужа Агаты на тот момент, все опасения о возможном влечении между ними оказались напрасными. В итоге, семьи участников проекта сохранили дружеские отношения благодаря такому подходу.