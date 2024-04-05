60-летний стилист Зверев снялся обнаженным в ванне

Публикация обнаженного фото Сергея Зверева в ванне вызвала интерес и восхищение у его поклонников, которые отметили его смелость и потрясающий вид в комментариях. Этот пост также подтверждает, что 60-летний шоумен по-прежнему остается в центре внимания своей аудитории.

Источник фото: @ZverevSuperStar

В интервью для mk.ru Зверев ранее поделился советом, который ему дала Алла Пугачева относительно авторских прав на песни.

«Исполняю композицию «Музыка нас связала» уже много лет. Когда у меня появились песни «Алла», «Ради тебя», были предложения выступить на стадионах. Спросил у Аллы: «Что мне делать?». Она ответила: «Соглашайся и езжай», — рассказал стилист.