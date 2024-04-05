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«Всё, это конец»: переехавший в Израиль Максим Галкин забыл русский язык

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«Всё, это конец»: переехавший в Израиль Максим Галкин забыл русский язык
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России сразу после начала санкций и СВО. После периода пребывания на Кипре они вернулись назад в Израиль. Во время пребывания за границей шоумен, кажется, начал забывать русский язык, что отметили его подписчики в социальных сетях. 

При попытке снять очередное видео во время велопрогулки, пародист запутался, описывая окружающую его природу. Пытаясь сравнить шумных попугаев с комиками-стендаперами, он не смог подобрать правильные слова и признал свое поражение. Но позже ему все же удалось вспомнить нужное слово и назвать попугаев-пересмешников своими коллегами. 

«Блин, растекся мозгами. Уже не соображаю. Попугаи – это… не подельники, не соратники, эти… все, это конец», — завершил муж Примадонны обращение. 

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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