Анна Калашникова тайно вышла замуж и готовится к родам

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин привлекали большое внимание публики своим романом, который, однако, завершился расставанием после появления сына Даниила. Несмотря на разрыв отношений, Калашникова признала, что Шаляпин был ей поддержкой в трудные моменты, особенно после исчезновения ее любимого мужчины и отца ребенка.

После расставания с Прохором, Анна молчала о своей личной жизни, но затем у нее возникли гражданские отношения с бизнесменом. Слухи о тайной свадьбе Калашникова развеяла, опубликовав свадебные снимки, на которых оказался просто водитель, предоставивший ей автомобиль. Однако ее реальный мужчина не был представлен в кадре.

Не разглашает личную информацию о муже

Подписчики предположили, что Анна вышла замуж за известного психолога Сергея Селезнева, с которым недавно появилась на красной дорожке музыкальной премии «Виктория». Однако Калашникова пока не разглашает личную информацию о своем муже, отмечая его желание оставаться в тени. Она лишь сообщила, что готовится к рождению дочери и надеется, что в скором времени ее сын получит сестренку.