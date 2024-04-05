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Теперь будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 5 апреля для всех держателей карт

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Теперь будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 5 апреля для всех держателей карт
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

С 5 апреля Сбербанк предоставит бесплатную услугу снятия наличных с карты, что затронет всех их клиентов. Теперь нет необходимости искать банкомат - можно снять деньги на кассе торговой организации, такой сервис доступен в магазинах, аптеках и на АЗС.

Клиентам нужно лишь совершить покупку на любую сумму и попросить кассира выдать нужную сумму наличными. Комиссия за этот сервис ранее взималась, но Сбербанк ее отменил. 

Держатели карт Сбербанка получат увеличенный лимит на снятие наличных: до 20 тысяч рублей в день и до 30 тысяч в месяц с 30 апреля. Это изменение облегчит процесс снятия наличных и демонстрирует стремление банка улучшить сервис для клиентов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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