Рекордная индексация за все время: пенсии в России повысят на 30%

Издание «Наша газета» сообщает, что при отсрочке выхода на пенсию пенсионерам начисляются премиальные коэффициенты, значительно увеличивающие фиксированные выплаты и сумму пенсионных баллов.

Увеличение зависит от длительности отсрочки: за год - на 5,6%, за два года - на 12%, а за четыре года - на 27%. Это может существенно улучшить финансовое положение пожилых людей.

Работающие пенсионеры также могут воспользоваться этой возможностью, устроившись на высокооплачиваемую работу и временно отказавшись от пенсионных выплат на год. Эксперты рекомендуют серьезно рассмотреть отсрочку выхода на пенсию для более комфортного и стабильного пенсионного обеспечения.