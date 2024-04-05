«Готовьтесь к кошмару с 6 апреля». Синоптики рассказали, что начнется в выходные

Метеорологи предупредили о необычном погодном явлении, начиная с 6 апреля 2024. В разных регионах погода будет меняться непредсказуемо, это создаст разнообразные погодные условия к концу недели.

В регионах Сибири, где в начале недели было неожиданное тепло, ожидаются резкие изменения. В Новосибирске температура поднималась до +5 градусов, но с субботы ожидается понижение до -2 градусов, а ночью местами даже до -7. В следующей неделе прогнозируются морозы до -10 градусов.

Придет ледяной воздух

В Амурской области ожидается более драматичная ситуация. Во второй половине недели ожидается шторм с обильными снегопадами и мокрым снегом. Снег может накапливаться на проводах и дорогах, а тротуары покроются льдом. Ветер усилится до 20 метров в секунду, а после ухода циклона на восток придет ледяной воздух, и температура упадет до -11 градусов и ниже.