Станет бесплатным: новую льготу вводят для российских пенсионеров

С начала апреля пенсионеры России получат специальные транспортные карты на месяц бесплатных поездок на общественном транспорте, благодаря усилиям молодежного сообщества. Эксперт по пенсиям, Анастасия Киреева, подчеркивает, что карта доступна по предъявлению пенсионного удостоверения.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, получив десять поездок. Также, с апреля, пенсионерам с дачами предоставится льготный проезд. Рекомендуется уточнить условия в социальном отделении, пишет ngnovoros.ru.