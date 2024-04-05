Водителей огорошили: с 1 апрелям 2024 года многим придется пересдать на права, иначе штраф

С 1 апреля 2024 года многим водителям в России предстоит пересдать экзамен в ГИБДД для обновления водительских прав. Это нововведение затронет тех, кто получил вид на жительство или гражданство России, а также тех, кто въехал в страну с иностранными водительскими правами.

Иностранные национальные и международные водительские права перестанут признаваться действительными на территории России после истечения года с момента приобретения вида на жительство или гражданства, либо с момента въезда в Россию водителя-россиянина с иностранными правами.

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Исключение составляют водители из Республики Беларусь, чьи права останутся действительными при наличии российского гражданства или вида на жительство. Для замены иностранных прав на российские необходимо сдать теоретический экзамен в ГИБДД и предоставить медицинскую справку. Невыполнение данного требования влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.