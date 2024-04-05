По 10 тысяч дополнительно к пенсии в апреле. В России порадовали всех пенсионеров

Пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей в два этапа в апреле. Эти средства будут начислены из разных источников. Первая выплата предоставится пенсионерам, работающим или имеющим дополнительный доход, после получения статуса самозанятого. Этот статус становится всё более популярным, более 9 миллионов граждан уже воспользовались им.

Будет предоставлен в преддверии Дня Победы

При переходе в такой статус человек получает 10 тысяч рублей на свой счёт, которые можно использовать для уплаты налога. Второй этап выплаты в размере 10 тысяч рублей будет предоставлен пенсионерам в преддверии Дня Победы в мае, ветеранам и другим гражданам, связанным с историческими событиями середины прошлого века, пишет ngnovoros.ru.