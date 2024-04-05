Полный запрет: россиян, которые снимают наличные, ждёт огромный сюрприз

Технологии непрерывно изменяют нашу повседневную жизнь, инновации проникают даже в самые обычные процессы. С 5 апреля жители России получат доступ к удобному способу снятия наличных через кассы в магазинах и на заправочных станциях. Этот подход становится все более популярным, особенно с уменьшением числа банкоматов. Объем снятия наличных через кассы за полгода вырос на 300%, по данным Банка России, что свидетельствует о растущей популярности метода.

Решили не взимать комиссию за данную операцию

Некоторые банки уже предлагают специальные тарифы для клиентов, использующих кассы для снятия денег. Банки, такие как Сбербанк, Уралфинанс, Челиндбанк решили не взимать комиссию за данную операцию, что делает процесс еще более привлекательным. Это отличная новость для всех, кто ценит экономию и удобство. Новый способ снятия наличных становится все более доступным и привлекательным для российских жителей, пишет ngnovoros.ru.