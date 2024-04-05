«Теперь станет бесплатно». Новая льгота вводится для пенсионеров с 6 апреля 2024

Начиная с 6 апреля, российские пенсионеры получат новую льготу, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. В рамках этой программы несколько крупных российских банков предлагают пенсионерам бесплатное страхование их денежных средств. Инициатива направлена на привлечение новых клиентов, предлагая бесплатное страхование сумм на банковской карте пенсионеров.

Банк выплатит компенсацию

По условиям новой льготы банк застраховывает средства пенсионеров в размере до 100 тысяч рублей. В случае утраты денег со счета из-за непредвиденных событий, банк выплатит компенсацию до 100 тысяч рублей. Это поможет предотвратить мошеннические действия в отношении получателей пенсии. Пенсионеры смогут воспользоваться этой льготой, оформив банковскую карту и начав получать на нее пенсию в соответствующем банке с 6 апреля 2024, пишет ngnovoros.ru.