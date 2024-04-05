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«Ваши данные под угрозой»: Новая схема обмана мошенников

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«Ваши данные под угрозой»: Новая схема обмана мошенников
В России
Фото: freepik.com

Мошенники используют способ переноса мобильного номера с физической SIM-карты на виртуальную eSIM, чтобы получить доступ к личным данным и финансовым счетам. Путем создания заявки на перенос номера на eSIM через сайт оператора связи, преступники заставляют жертву потерять контроль над своим номером, открывая доступ к кодам доступа и другим данным для двухфакторной аутентификации. 

Эксперты предупреждают, что это может угрожать не только онлайн-банкингу, но и личным данным и социальным сетям пользователей. Рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию на всех сервисах и регулярно обновлять пароли для повышения безопасности, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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