«Ваши данные под угрозой»: Новая схема обмана мошенников

Мошенники используют способ переноса мобильного номера с физической SIM-карты на виртуальную eSIM, чтобы получить доступ к личным данным и финансовым счетам. Путем создания заявки на перенос номера на eSIM через сайт оператора связи, преступники заставляют жертву потерять контроль над своим номером, открывая доступ к кодам доступа и другим данным для двухфакторной аутентификации.

Эксперты предупреждают, что это может угрожать не только онлайн-банкингу, но и личным данным и социальным сетям пользователей. Рекомендуется активировать двухфакторную аутентификацию на всех сервисах и регулярно обновлять пароли для повышения безопасности, пишет ngnovoros.ru.