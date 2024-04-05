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Кучера обратился к украинским певцам Брежневой и Потапу

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Кучера обратился к украинским певцам Брежневой и Потапу
Знаменитости
Источник фото: @oskarkuchera

Актер и телеведущий Оскар Кучера выразил свою озабоченность по поводу некоторых украинских артистов, таких как Вера Брежнева и Потап, которые критикуют Россию, но при этом анонсируют себя как русские артисты за рубежом. Он отметил, что рэпер Потап планирует выступления в Германии под названием «Русское ретро», что вызывает удивление. 

Кучера также упомянул Веру Брежневу, которая, начав карьеру на Украине, вернулась к репертуару на русском языке после неудач с украинскими песнями. Он выразил недоумение по поводу того, для кого эти артисты пытаются выступать дальше, учитывая их прежние позиции и изменения в карьере, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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