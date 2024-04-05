Дочь онкобольной Заворотнюк подогрела слухи о коме матери

Анастасия Заворотнюк мужественно сражается с онкологическим заболеванием шестой год. В 2018 году ей поставили диагноз глиобластома — это рак головного мозга. О ее состоянии практически ничего неизвестно, так как ее родственники предпочитают сохранять молчание. Однако недавно фанаты начали беспокоиться.

Может быть в бессознательном состоянии

3 апреля звезде исполнилось 53 года, но в социальных сетях никто из близких ее не поздравил. Это вызвало предположения у россиян, что она может быть в бессознательном состоянии. Дочь актрисы вернулась к мужу в Дубай, что также вызвало у многих волнение. Поклонники и друзья просят передать поздравления ее маме, выражая надежду на выздоровление.

Напомним: в феврале 2023 года стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы домой. Пока Анастасия находилась в больнице, за ней ухаживала команда профессиональных врачей. Появились сведения о том, что для актрисы разработали экспериментальное лечение, которое может продлить ей жизнь. Россияне надеются, что у нее есть шансы победить онкологию.