Почему на самом деле расстались Асмус и Харламов — дело не в «Тексте»

Роза Сябитова впервые высказала свои предположения о возможной причине развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. По мнению известной свахи, именно сложный характер звезды «Интернов» мог оказать существенное влияние на их брак. В то время многие связывали развод с выходом скандального фильма «Текст», но экс-супруги опровергли эту версию, не раскрывая истинную причину расставания.

Обычно вину за развод приписывают мужчине

На данный момент Гарик и Кристина поддерживают общение, однако исключительно как родители дочери Насти, и каждый из них строит свое счастье с новыми партнерами. Однако Сябитова выразила мнение, что обычно вину за развод приписывают мужчине, но в данном случае, вполне возможно, стоит посочувствовать именно Гарику.

У нее сложный характер

Как подчеркнула сваха, развод — это очень серьезное испытание. Она отметила, что знает Кристину лично и имела возможность с ней работать в проекте, и добавила, что ее сложный характер может иметь значение в данной ситуации.