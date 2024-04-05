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Стало известно, как сегодня выглядит Паулина Андреева, сбежавшая от светской жизни

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Стало известно, как сегодня выглядит Паулина Андреева, сбежавшая от светской жизни
Знаменитости
Источник фото: @andreyshilkov

Паулина Андреева и Федор Бондарчук предпочитают сохранять личную жизнь подальше от публичного внимания, поэтому их редко видно вместе на общественных мероприятиях. В последнее время актриса стала еще больше избегать светских выходов после появления на свет их сына Ивана в 2021 году, в то время как режиссер периодически появляется на различных мероприятиях в компании женщин-коллег. Это вызывает у некоторых подозрения о возможных проблемах в их отношениях.

Ведет личный дневник

На днях на YouTube-канале «Театральный журнал» вышло интервью с Паулиной Андреевой, которая редко появляется на публике. Во время беседы актриса выглядела очень скромно, но прекрасно, и рассказывала о своей работе, отвечая исключительно на вопросы, связанные с творчеством. Она поделилась, что ведет личный дневник всю свою жизнь и считает это полезным инструментом для самопознания.

Обращается за помощью к психотерапевту

По ее словам, это позволяет быть абсолютно честной с самой собой и искренне изливать свои мысли. Кроме того, Андреева упомянула, что обращается за помощью к психотерапевту, что помогает ей находить ответы на вопросы, с которыми она не может справиться самостоятельно, хотя это может привести к чувству одиночества.

Информационное агентство «Informing»

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