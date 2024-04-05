«Наценки неизбежны»: часть товаров на маркетплейсах сильно подорожают в апреле

С 1 апреля предел беспошлинного ввоза товаров в Россию сократился с 1000 до 200 евро. Товары, дороже этой суммы, теперь облагаются таможенными пошлинами.

Министерство финансов считает, что уменьшение порога необходимо, хотя некоторые эксперты считают, что это приведет к росту цен на маркетплейсах. Депутаты и бизнесмены призывали сохранить прежний уровень, указывая на нецелесообразность снижения.

Опрос ВЦИОМ показывает, что 44% россиян заказывают товары из-за границы, а 14% тратят на них более 200 евро.

Повышение цен особенно затронет продукцию брендов, покинувших российский рынок. Из-за снижения порога часть покупателей может сократить свои покупки или вовсе отказаться от них. Это может привести к сокращению рабочих мест на маркетплейсах и уменьшению налоговых поступлений, пишет ngnovoros.ru.