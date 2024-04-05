«Выходные перенесли из-за ситуации в стране»: майские праздники 2024 пройдут с изменениями

В этом году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, переместив несколько выходных дней. Изначально запланированный выходной день на 27 апреля (субботу) был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая его дополнительным выходным. Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным со 2 ноября. Еще один выходной день пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Майские праздники в этом году начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся до воскресенья, 12 мая, включая День труда 1 мая и День Победы 9 мая.

Отметим, что графики работы могут различаться в зависимости от работодателей, поэтому рекомендуется уточнять конкретные даты выходных у них, пишет Город Киров.