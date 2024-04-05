Закон приняли по-тихому. Голикова назвала новый размер пенсий

В текущем году обыватели России, не трудящиеся, могут ожидать приятную новость - рост суммы страховой выплаты до 18 521 рубля. Этот амбициозный план стал причиной активных споров после выхода проекта финансового плана с развернутым описанием увеличения выплат.

Для получения пенсии по старости нужно соответствовать трем жестким условиям. В начале, женщины должны достигнуть старческого возраста в 60 лет, а мужчины - в 65. Однако эти возрастные ограничения вступят в силу с 2028 года, сейчас начат переходный этап.

Кроме того, минимальный стаж для выхода на заслуженный отдых в следующем году должен быть не менее 14 лет, но к 2025 году этот показатель возрастет до 15 лет. И третье условие - индивидуальный коэффициент, который в этом году составляет 25,8 баллов. По новым планам в 2024 году он увеличится до 28,2, пишет ngnovoros.ru.