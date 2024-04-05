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С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет невероятный сюрприз

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С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет невероятный сюрприз
В России
Фото: @Jace / pixabay.com

С 6 апреля текущего года ГИБДД активизирует контроль за дорожным движением во всей стране, уделяя внимание мелочам в поведении и внешности водителей. 

Может вызвать подозрения

Автоинспекторы будут внимательно наблюдать за стилем вождения и нарядом водителей, даже в случае переменчивой погоды. Неподходящее одеяние водителя может вызвать подозрения у сотрудников. Например, если водитель передвигается в майке с открытым окном в прохладное утро, это может вызвать подозрения в употреблении алкоголя. 

ГИБДД напоминает о штрафе до 30 тысяч рублей и лишении прав за управление в нетрезвом состоянии. 

Основная цель - выявить нарушителей Правил дорожного движения, чтобы предотвратить серьезные ДТП. Участникам дорожного движения следует соблюдать правила и проявлять бдительность, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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