С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет невероятный сюрприз

С 6 апреля текущего года ГИБДД активизирует контроль за дорожным движением во всей стране, уделяя внимание мелочам в поведении и внешности водителей.

Может вызвать подозрения

Автоинспекторы будут внимательно наблюдать за стилем вождения и нарядом водителей, даже в случае переменчивой погоды. Неподходящее одеяние водителя может вызвать подозрения у сотрудников. Например, если водитель передвигается в майке с открытым окном в прохладное утро, это может вызвать подозрения в употреблении алкоголя.

ГИБДД напоминает о штрафе до 30 тысяч рублей и лишении прав за управление в нетрезвом состоянии.