С завтрашнего дня начнут аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Российских водителей ожидает новое неожиданное изменение, которое может стать неприятным сюрпризом для многих из них. Власти начнут аннулировать водительские права владельцев, попавших в специальный список должников.

Аннулирование прав

Эксперты предупреждают, что многих автомобилистов может ожидать аннулирование прав из-за наличия задолженностей перед различными организациями, особенно важно, чтобы они были в базе судебных приставов. Принятие решения о лишении зависит от нескольких факторов, включая сумму долга и ее продолжительность.

Если водитель не погасит долг, приставы примут крайние меры, включая временное ограничение права на управление транспортным средством. Единственным способом избежать этого будет полное погашение задолженности. Поэтому рекомендуется периодически проверять свою фамилию на сайте судебных приставов и незамедлительно погашать все долги, пишет ngnovoros.ru.