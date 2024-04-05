«Теперь запрещено». Новые жесткие правила с апреля ввели во всех супермаркетах для продавцов и покупателей

В магазинах России с апреля начали действовать новые правила, затрагивающие как покупателей, так и продавцов, и распространяющиеся на все продуктовые супермаркеты страны. Эти изменения были введены после подписания соответствующего постановления председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно новым правилам, продажа товаров с истекшим сроком годности и контрафактных товаров запрещена для 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, воду, пиво, табак, напитки, антисептики и другие.

Запрет будет введен поэтапно: сначала он распространится только на некоторые товары, а затем на все категории. Все магазины обязаны соблюдать эти правила.

Контроль осуществляется через маркировку - у товаров из указанных категорий должен быть специальный значок «Честный знак». Продукт без этой маркировки не будет продан. Эти меры направлены на защиту покупателей от просроченной продукции и подделок, нарушители будут штрафоваться, пишет ngnovoros.ru.