«Начнут списывать деньги с карты». Те, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, получили предупреждение о новом правиле

Пользователи интернет-магазинов, включая Wildberries, AliExpress и Ozon, должны быть осторожны перед весенними распродажами из-за угроз мошенничества.

Эксперты предупреждают о возможных поддельных сайтах и приложениях

Эксперты предупреждают о возможных поддельных сайтах и приложениях, создаваемых злоумышленниками, которые могут запросить личные данные и банковскую информацию у пользователей. Фальшивые ресурсы часто создаются с помощью ботов в мессенджерах, например, Telegram, и имитируют оригинальные маркетплейсы. Особенно актуально это для популярных магазинов, таких как Wildberries и Ozon, где наблюдается множество фальшивых сайтов.

Пользователям следует быть бдительными, особенно при виде больших скидок до 90%, и проверять адрес сайта перед введением личных данных, чтобы избежать кражи информации и денег, пишет ngnovoros.ru.