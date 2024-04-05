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«Начнут списывать деньги с карты». Те, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, получили предупреждение о новом правиле

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«Начнут списывать деньги с карты». Те, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, получили предупреждение о новом правиле
В России
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Пользователи интернет-магазинов, включая Wildberries, AliExpress и Ozon, должны быть осторожны перед весенними распродажами из-за угроз мошенничества. 

Эксперты предупреждают о возможных поддельных сайтах и приложениях

Эксперты предупреждают о возможных поддельных сайтах и приложениях, создаваемых злоумышленниками, которые могут запросить личные данные и банковскую информацию у пользователей. Фальшивые ресурсы часто создаются с помощью ботов в мессенджерах, например, Telegram, и имитируют оригинальные маркетплейсы. Особенно актуально это для популярных магазинов, таких как Wildberries и Ozon, где наблюдается множество фальшивых сайтов. 

Пользователям следует быть бдительными, особенно при виде больших скидок до 90%, и проверять адрес сайта перед введением личных данных, чтобы избежать кражи информации и денег, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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