В свете текущей ситуации становится очевидным, что финансовая стабильность важна, а не только желательна. Финансовый эксперт Валерий Попов объявил о запуске инновационной программы, направленной на помощь заемщикам в трудные времена.

В России начинает действовать механизм предоставления кредитных каникул на неопределенный срок

С 4 апреля в России начинает действовать механизм предоставления кредитных каникул на неопределенный срок. Эта инициатива предоставляет возможность отсрочки платежей по кредитам и займам для граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Однако отсрочка предоставляется только по одному кредиту при значительном ухудшении финансового положения заемщика. Период отсрочки может достигать до полугода, в течение которого банк не начисляет штрафы за неуплату и кредитная история сохраняется. Однако суммы кредитов, подлежащих отсрочке, ограничены.

Это помогает эффективно управлять процессом и оказывать поддержку наиболее нуждающимся, пишет ngnovoros.ru.