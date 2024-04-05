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Полное обнуление: ипотечников ждет приятный сюрприз

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Полное обнуление: ипотечников ждет приятный сюрприз
В России
Фото: @stockking / freepik.com

В свете текущей ситуации становится очевидным, что финансовая стабильность важна, а не только желательна. Финансовый эксперт Валерий Попов объявил о запуске инновационной программы, направленной на помощь заемщикам в трудные времена. 

В России начинает действовать механизм предоставления кредитных каникул на неопределенный срок

С 4 апреля в России начинает действовать механизм предоставления кредитных каникул на неопределенный срок. Эта инициатива предоставляет возможность отсрочки платежей по кредитам и займам для граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями. 

Однако отсрочка предоставляется только по одному кредиту при значительном ухудшении финансового положения заемщика. Период отсрочки может достигать до полугода, в течение которого банк не начисляет штрафы за неуплату и кредитная история сохраняется. Однако суммы кредитов, подлежащих отсрочке, ограничены. 

Это помогает эффективно управлять процессом и оказывать поддержку наиболее нуждающимся, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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