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Всем, у кого есть банковская карточка «Мир», дали срок до апреля. Потом ждите неприятный сюрприз

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Всем, у кого есть банковская карточка «Мир», дали срок до апреля. Потом ждите неприятный сюрприз
В России
Фото: @asier_relampagoestudio / freepik.com

Владельцам карт национальной платежной системы «Мир» напоминают о важных сроках, которые необходимо учесть до апреля, как сообщил финансовый эксперт Валерий Попов. Новые сроки касаются участия в социальных программах, организованных совместно с партнерами платежной системы. 

Программа с Континентальной хоккейной лигой завершится в конце апреля

Программа с Континентальной хоккейной лигой, обещавшая владельцам карт возмещение 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи, завершится в конце апреля. Банковскую карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности, а оплату билетов можно производить онлайн. 

После 19 апреля закроется программа со скидками на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет»

Кроме того, после 19 апреля закроется программа со скидками на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». Получить скидку можно при заказе на сумму от 4 тысяч рублей с использованием промокода, который нужно получить до указанной даты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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