Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена надбавка

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на дополнительные выплаты и льготы. Это включает ежемесячные денежные выплаты и скидки на услуги жилья, коммунальных услуг, связи, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения.

Для получения статуса ветерана труда необходимо обратиться в органы социальной защиты

Статус «Ветеран труда» определяется законодательством каждого региона, и для его получения необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами. Для получения статуса учитываются заслуги перед страной, награды, почетные звания и трудовой стаж.

Признание статуса ветерана труда на региональном уровне действует только в данном регионе, но федеральные льготы распространяются по всей стране. Переезд может повлиять на доступ к льготам, поскольку статус может быть признан только в определенном регионе, пишет ngnovoros.ru.