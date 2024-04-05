Информинг » В России » Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена надбавка

Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена надбавка

Image 16+
Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена надбавка
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ветераны труда, помимо пенсии, имеют право на дополнительные выплаты и льготы. Это включает ежемесячные денежные выплаты и скидки на услуги жилья, коммунальных услуг, связи, общественного транспорта, медицинского обслуживания, лекарств и санаторно-курортного лечения. 

Для получения статуса ветерана труда необходимо обратиться в органы социальной защиты

Статус «Ветеран труда» определяется законодательством каждого региона, и для его получения необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами. Для получения статуса учитываются заслуги перед страной, награды, почетные звания и трудовой стаж. 

Признание статуса ветерана труда на региональном уровне действует только в данном регионе, но федеральные льготы распространяются по всей стране. Переезд может повлиять на доступ к льготам, поскольку статус может быть признан только в определенном регионе, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Полное обнуление: ипотечников ждет приятный сюрприз

Сегодня, 17:53

«Начнут списывать деньги с карты». Те, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, получили предупреждение о новом правиле

Сегодня, 17:38

Станет бесплатным: новую льготу вводят для российских пенсионеров

Сегодня, 17:13

Теперь запрещено: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 6 апреля

Сегодня, 16:38

«Наценки неизбежны»: часть товаров на маркетплейсах сильно подорожают в апреле

Сегодня, 16:38

С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз

Сегодня, 16:18

Закон приняли по-тихому. Голикова назвала новый размер пенсий

Сегодня, 15:13

С завтрашнего дня начнут аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Сегодня, 14:53

С 6 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет невероятный сюрприз

Сегодня, 14:53

«Теперь запрещено». Новые жесткие правила с апреля ввели во всех супермаркетах для продавцов и покупателей

Сегодня, 14:53

«Выходные перенесли из-за ситуации в стране»: майские праздники 2024 пройдут с изменениями

Сегодня, 14:13

«Ваши данные под угрозой»: Новая схема обмана мошенников

Сегодня, 12:23

По 10 тысяч дополнительно к пенсии в апреле. В России порадовали всех пенсионеров

Сегодня, 11:28

Полный запрет: россиян, которые снимают наличные, ждёт огромный сюрприз

Сегодня, 11:03

«Теперь станет бесплатно». Новая льгота вводится для пенсионеров с 6 апреля 2024

Сегодня, 10:58

Теперь будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 5 апреля для всех держателей карт

Сегодня, 10:28

Рекордная индексация за все время: пенсии в России повысят на 30%

Сегодня, 10:18

Решение принято: пенсионеры могут отдыхать в санаториях абсолютно бесплатно

Сегодня, 09:58

«Готовьтесь к кошмару с 6 апреля». Синоптики рассказали, что начнется в выходные

Сегодня, 09:58

Платить больше не придется. Начиная с 5 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

Сегодня, 09:38

Новости партнеров
2023
ru-RU