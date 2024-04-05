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Указ подписан. Пенсионерам объявили о разовой выплате не 9 999, а 6000 рублей с 5 или 6 апреля

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Указ подписан. Пенсионерам объявили о разовой выплате не 9 999, а 6000 рублей с 5 или 6 апреля
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионеры скоро получат единовременную выплату, но она будет в два раза меньше обычной суммы – около 6 тысяч рублей. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. Многие средства начнут поступать с 5 апреля. Подобные выплаты объявили власти многих российских регионов. 

Пенсионеры, прожившие вместе длительное время, могут получить новые деньги. Сумма зависит от региона, но часто составляет около 6 тысяч рублей. Например, в Подмосковье обещают выплатить шесть тысяч рублей паре, живущей вместе 55 лет. 

Нужно подать заявление

Для получения нужно обратиться в МФЦ или социальный центр. Выплата не произойдет автоматически, нужно подать заявление. 

Тем, кому уже одобрили выплату, её начнут переводить на карту с 5 апреля, а полная сумма должна поступить до 6 апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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