Указ подписан. Пенсионерам объявили о разовой выплате не 9 999, а 6000 рублей с 5 или 6 апреля

Пенсионеры скоро получат единовременную выплату, но она будет в два раза меньше обычной суммы – около 6 тысяч рублей. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. Многие средства начнут поступать с 5 апреля. Подобные выплаты объявили власти многих российских регионов.

Пенсионеры, прожившие вместе длительное время, могут получить новые деньги. Сумма зависит от региона, но часто составляет около 6 тысяч рублей. Например, в Подмосковье обещают выплатить шесть тысяч рублей паре, живущей вместе 55 лет.

Нужно подать заявление

Для получения нужно обратиться в МФЦ или социальный центр. Выплата не произойдет автоматически, нужно подать заявление.

Тем, кому уже одобрили выплату, её начнут переводить на карту с 5 апреля, а полная сумма должна поступить до 6 апреля, пишет ngnovoros.ru.