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Пенсионерам прибавят 10 000: власти уточнили, кому именно

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Пенсионерам прибавят 10 000: власти уточнили, кому именно
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Различные региональные власти объявили о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров, которые подадут соответствующее заявление. 

Выплаты - инициатива региональных властей

Эта мера не является частью федеральной программы, а представляет собой инициативу региональных властей. Власти Хакасии, например, ввели такую выплату, чтобы поддержать пенсионеров, планирующих ремонт в своих домах или квартирах в связи с ростом цен на стройматериалы. 

Право на получение выплаты имеют лишь определенные категории пенсионеров, включая тех, чей доход ниже установленного порога. Эти средства могут быть использованы на различные нужды, связанные с ремонтом жилища. 

Важно подать заявление в установленные сроки, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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