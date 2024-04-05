Пенсионерам прибавят 10 000: власти уточнили, кому именно

Различные региональные власти объявили о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров, которые подадут соответствующее заявление.

Выплаты - инициатива региональных властей

Эта мера не является частью федеральной программы, а представляет собой инициативу региональных властей. Власти Хакасии, например, ввели такую выплату, чтобы поддержать пенсионеров, планирующих ремонт в своих домах или квартирах в связи с ростом цен на стройматериалы.

Право на получение выплаты имеют лишь определенные категории пенсионеров, включая тех, чей доход ниже установленного порога. Эти средства могут быть использованы на различные нужды, связанные с ремонтом жилища.

Важно подать заявление в установленные сроки, пишет ngnovoros.ru.