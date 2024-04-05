После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разгорелся скандал

В Театре Сатиры возник серьезный спор по поводу дальнейшей судьбы спектакля, в котором участвовал покойный Александр Ширвиндт.

Было объявлено о подготовке мероприятия на 19 июля

Руководство культурного учреждения приняло решение не отменять представление «Где мы?», запланированное на 3 апреля этого года, однако отклонило идею превратить его в вечер памяти умершего актера. Вместо этого было объявлено о подготовке мероприятия на 19 июля, ко дню, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет.

Артисты театра узнали об этом из официального заявления, опубликованного на сайте.

Позиция руководства вызвала противоречивые мнения. Зрители поддержали эту идею, а актеры были не в курсе. Они считают, что их не должны были исключать из подготовки этого мероприятия, пишет МК.