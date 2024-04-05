Появилось видео, как ведущий Тимур Родригез рухнул со сцены во время концерта

Тимур Родригез, известный телеведущий, певец, шоумен, вызвал тревогу у своих поклонников, упав со сцены во время съемок телепрограммы «Новая Фабрика звезд». Момент несчастного случая был запечатлен на видео, опубликованном сегодня изданием Voice.

Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда Родригез принимал цветы от зрителей для участницы Нонны Еганян. Видимо, исполнительница не смогла сама забрать букеты из-за своего наряда с огромными крыльями.

Ведущий заверил, что он не пострадал

Тем не менее ведущий заверил, что он не пострадал. Он заявил, что с ним все в порядке, и добавил, что «тяжелые цветы» стали причиной такого неосторожного падения, пишет КП.

Родригез с юмором отметил: «Почему все цветы у Баскова и Нонны? Оставьте мне!».