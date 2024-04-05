Драпеко: «Чем скорее мы Пугачеву забудем, тем лучше для нас»

В заявлении, сделанном сегодня, заслуженная артистка РФ Елена Драпеко выразила поддержку инициативе о признании Аллы Пугачевой иноагентом.

Примадонна перестала представлять ценность для российского общества

По мнению парламентария, Примадонна перестала представлять ценность для российского общества.

«Пугачева - это представитель ушедшего поколения, которое оказало значительное влияние на нашу культуру. Мы уважали их в прошлом, сейчас это прошедший этап. Не стоит придавать ей большого значения», - сказала Драпеко.

Она подчеркнула также, что не интересуется творчеством Аллы Борисовны с того момента, когда она уехала из России.

По ее мнению, признание Пугачевой иностранным агентом не вызовет разочарования у публики, поскольку она уже давно утратила авторитет среди поклонников после своего поспешного отъезда из страны. Драпеко резюмировала, что Пугачева часто меняет место жительства при возникновении проблем в стране. Например, переехала из Израиля на Кипр после обострения палестино-израильского конфликта, уточняет портал «Аргументы и Факты».