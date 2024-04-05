Блогер Ида Галич снялась в крошечном бикини на отдыхе в Дубае

Телеведущая Ида Галич поделилась в своем личном блоге откровениями о своих чувствах, стеснении и недостатках, касающихся ее внешности, во время отдыха в Дубае.

Галич признала, что ее тело абсолютно нормальное

Она рассказала, что изначально чувствовала себя неуверенно из-за своей фигуры, особенно рядом с красивыми женщинами с идеальными формами. Однако признала, что ее тело абсолютно нормальное, со всеми его естественными особенностями, включая целлюлит и небольшой животик. Галич подчеркнула, что она принимает свое тело и не стесняется его.

Артистка также поделилась своим опытом борьбы с лишним весом после первой беременности и своим подходом к здоровому образу жизни. Галич призывает женщин не возводить похудение в культ и не корить себя за еду, считая, что любовь к себе и принятие собственного тела важнее, чем стремление к «идеальной» внешности, пишет Газета.ру.