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Пенсионеры получили апрельскую пенсию и растерялись

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Пенсионеры получили апрельскую пенсию и растерялись
В России
Фото: @alexkich / freepik.com

В апреле российские пенсионеры получили свои пенсии раньше, чем обычно, и многие были приятно удивлены большими суммами на своих счетах. Некоторые граждане, включая военных пенсионеров, обнаружили дополнительные выплаты, о которых они не знали. Например, Алексей Григорьев получил доплату в размере 536,5 рублей, а Сергей Скворцов - 171 рубль. Пенсионерка из правоохранительных органов, Алена Егорова, увидела на своем счету дополнительные 542 рубля. Ольга Соловьева получила одну из самых крупных доплат в размере 2331 рубля, что приятно удивило ее. 

Откуда произошли эти доплаты, пока остается загадкой, поскольку плановая индексация военных пенсий ожидается только осенью, а индексация социальных пенсий запланирована на апрель.

Информационное агентство «Informing»

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