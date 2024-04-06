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Решение принято: всем пенсионерам со званием ветерана труда положена новая льгота

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Решение принято: всем пенсионерам со званием ветерана труда положена новая льгота
В России
Фото: freepik.com

Ветераны труда получают помимо пенсии разнообразные льготы, включая ежемесячные выплаты, льготы на жилье, коммунальные услуги, проезд, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» определяется законодательством и нормативными актами каждого региона. Необходимо предоставить документы в уполномоченные органы. 

Требуются заслуги перед страной

Решение о присвоении статуса принимается губернаторами или другими органами власти регионов. Для его получения требуются заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями, почетные звания, награды Президента или ведомственные знаки за трудовой стаж не менее 15 лет в сфере деятельности, общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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