По 9 999 рублей каждому с 6 апреля: Сбербанк ошарашил всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Приложение «Сбербанк Онлайн» предлагает новую возможность: при оформлении кредитной карты «Сберкарта» каждый получает гарантированный бонус от 10 тысяч рублей. Бонусы начисляются в рамках программы банка и зависят от суммы покупок на карте.

Беспроцентный период до 120 дней

Для получения бонуса необходимо подать запрос до 11 апреля через сайт или мобильное приложение банка, а затем совершить покупки на сумму от тысячи рублей. Карта предоставляет широкие возможности распоряжения средствами, с минимальной суммой на счету 10 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 120 дней.

Одобрение заявки обычно происходит в течение нескольких минут, а счет будет пополнен минимум на 10 тысяч рублей уже на следующий день после оформления карты, пишет ngnovoros.ru.