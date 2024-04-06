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По 9 999 рублей каждому с 6 апреля: Сбербанк ошарашил всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

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По 9 999 рублей каждому с 6 апреля: Сбербанк ошарашил всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Приложение «Сбербанк Онлайн» предлагает новую возможность: при оформлении кредитной карты «Сберкарта» каждый получает гарантированный бонус от 10 тысяч рублей. Бонусы начисляются в рамках программы банка и зависят от суммы покупок на карте. 

Беспроцентный период до 120 дней

Для получения бонуса необходимо подать запрос до 11 апреля через сайт или мобильное приложение банка, а затем совершить покупки на сумму от тысячи рублей. Карта предоставляет широкие возможности распоряжения средствами, с минимальной суммой на счету 10 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 120 дней. 

Одобрение заявки обычно происходит в течение нескольких минут, а счет будет пополнен минимум на 10 тысяч рублей уже на следующий день после оформления карты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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