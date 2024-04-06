«Выходные будут перенесены». Изменения затронули майские праздники

Правительство перенесло несколько выходных дней, чтобы изменить график весенних каникул. Выходные дни в мае были изменены по новому постановлению, включая перенос выходных на разные даты. К примеру взять, выходной день с 27 апреля перенесен на 29 апреля, делая этот день нерабочим.

Выходной день 30 апреля будет отмечен за счет переноса выходного со 2 ноября, а 10 мая будет выходным благодаря переносу субботы 6 января. В результате каникулы в мае будут распределены необычно, начиная с 28 апреля и заканчивая 12 мая, с двумя рабочими днями в промежутке и выходными в конце каждой недели, пишет ngnovoros.ru.